Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden turizm alanında iş birliği protokolü

ANKARA (AA) - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile turizm grubu TUI arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın da katıldığı törende, Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin ve TUI Türkiye Temsilcisi Kaan Şahinalp iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, TUI Grubunun işletmelerinde staj ve kariyer imkanı elde edecek.