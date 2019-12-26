Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencilerinden AA'ya ziyaret
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
26.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:06
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Öğrenciler, öğretim görevlisi Figen Koç'un eşliğinde, Ajansın çalışmalarını yerinde görme imkanı buldu.
Anadolu Ajansı haber birimlerini gezen öğrenciler, yetkililerden de bilgi aldı.
Kaynak: AA