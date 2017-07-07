Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Adaylığı Süreci

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi rektör aday adaylığı için başvuru sürecinin başladığı bildirildi.



YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesine rektör ataması yapılacak.



"Profesör" olarak en az üç yıl görev yapanlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmayanlar ile rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olanlar rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunabilecek.



Aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, söz konusu şartları taşıması halinde, herhangi bir devlet ya da vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şartı aranmayacak.



Başvurular bizzat veya posta yoluyla YÖK'e ya da "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta ile de yapılabilecek.



Rektör adaylığı için bugün başlayan başvurular, 21 Temmuz'da sona erecek.



Başvurularla ilgili detaylı bilgiye, YÖK'ün internet sitesinde yayımlanan ilandan ulaşılabilecek.