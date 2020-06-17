Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'ten MKE Ankaragücü'ne ziyaret Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i ziyaret etti.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i ziyaret etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Mert'in makamında gerçekleşen toplantıda Mustafa Çelik'in hatıra bileti kampanyasına bilet alarak destek olduğu belirtildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti vurgulayan Fatih Mert'in, Mustafa Çelik'e hatıra bileti kampanyasına vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür ettiği ifade edildi. Mustafa Çelik ise MKE Ankaragücü'nün Ankara'nın en değerli kulüplerinden biri olduğunu aktararak, Süper Lig'in kalan haftalarında sarı-lacivertli takıma başarı dileğini ilettiği kaydedildi. Kaynak: AA