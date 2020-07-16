Ankara Garı terör saldırısı davasına devam edildi Ankara Garı önünde terör örgütü DEAŞ'ın 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 100 kişinin hayatını kaybettiği çifte intihar saldırısıyla ilgili firari 16 sanık ile "örgüt yöneticiliğinden" 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkındaki "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan açılan...

Ankara Garı önünde terör örgütü DEAŞ'ın 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 100 kişinin hayatını kaybettiği çifte intihar saldırısıyla ilgili firari 16 sanık ile "örgüt yöneticiliğinden" 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkındaki "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına müştekiler ve avukatları katılırken, tutuklu sanık Erman Ekici ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, önceki ara kararlar gereği dava dosyasına gelen bilgi ve belgeleri duruşma zaptına yazdırmasının ardından firari sanıkların yakalama kararlarının infazının gerçekleştirilmediğini açıkladı.

Beyanda bulunan müşteki avukatları, saldırıda ihmali bulunduğunu iddia ettikleri bazı kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Kovuşturmanın genişletilmesi gerektiğini savunan avukatlar, iddianame ve yargılama aşamasında adı geçen bazı kişilerin de terör saldırısının aydınlatılması adına tanık sıfatıyla dinlenilmesini istedi.

Müşteki avukatları ayrıca, tutuklu sanık Ekici hakkındaki dijital materyallere ilişkin inceleme yapılmasını talep etti.

Ekici'nin savunması

Müşteki avukatlarının dinlenilmesinin ardından Ekici'den savunması soruldu.

Ekici, DEAŞ'ın sözde "Türkiye emiri" Yunus Durmaz'ın askeri kampında bulunduğuna dair kamera kayıtlarının istenildiğini, mahkemeye gelen belgelerde kendisinin burada bulunduğuna dair bir kanıtın yer almadığını söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır tutuklu bulunduğunu ifade eden Ekici, tahliyesini istedi.

Ara kararlar

Tarafların dinlenilmesinden sonra Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş'ten görüşü soruldu.

Savcı Gümüş, firari sanıkların yakalama kararlarının infazının beklenilmesine ve Ekici'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Müzakerenin ardından ara kararları açıklayan mahkeme heyeti, firari konumdaki 16 sanık hakkındaki yakalama ve yokluğunda tutuklama kararlarının infazının beklenilmesine, bazı sanıkların 2015 ile 2016'daki HTS kayıtlarının ilgili kurumlardan istenilmesine karar verdi. Kovuşturmanın genişletilmesi talepleri ise reddedildi.

Tutuklu sanık Ekici'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme, davayı 21 Eylül'e erteledi.

10 Ekim 2015'teki saldırı ve iddianame

Sivil toplum kuruluşlarınca 10 Ekim 2015 Cumartesi Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenecek miting için kalabalık, Ankara Garı önünde toplanmıştı. Grup, kortej hazırlığına devam ederken saat 10.04'te, üç saniye arayla iki patlama meydana gelmiş, ikisi çocuk 100 kişi ölmüş, 391 kişi yaralanmıştı. Patlamalarda iki terörist parçalanarak ölmüştü.

Olaya ilişkin 36 kişiye dava açılmış, iddianamede, canlı bombaların Yunus Emre Alagöz ile açık kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu kişi olduğu belirtilmişti.

Yargılama sonunda sanıklardan 9'u 100 kişiyi "kasten öldürmek" ve "anayasal düzeni ihlal" suçlarından 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanında, çeşitli suçlardan süreli hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kalan sanıklardan 9'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay ile 12'şer yıl arasında, Ekici "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl hapis cezasına mahkum edilirken, yargılama aşamasında ölen Mehmet Kadir Cebael hakkındaki dava düşürülmüş, firari 16 sanığın dosyası ayrılmıştı.

Ancak mahkeme, Ekici'nin saldırıda da sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş, savcılık Ekici hakkında "kasten öldürmek", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "insanlığa karşı suç"tan da geçen aylarda dava açmıştı.

Davanın firari sanıkları şunlar:

İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur.

Kaynak: AA