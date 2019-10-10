Ankara garı saldırısında ölenlere hüzünlü anma

10.10.2019 13:16

ANKARA'da, 10 Ekim 2015 tarihinde Tren Garı önünde düzenlenen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi, olayın 4'üncü yıl dönümünde törenle anıldı.

Terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren 103 kişi için DİSK, KESK, TMMOB ile 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği tarafından anma programı düzenlendi. Tren Garı önünde olayda yaşamını yitirenler anısına yapılan anıtta düzenlenen törene CHP ve HDP milletvekilleri ile ölenlerin yakınları ve saldırıda yaralananlar katıldı. Saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.

TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz tarafından grup adına açıklama yapıldı. 10 Ekim'i unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Koramaz, "Bundan 4 yıl önce saat 10.04'te art arda patlayan iki bomba aramızdan 103 arkadaşımızı aldı. 500'e yakın arkadaşımız yaralandı, sakat kaldı. Aramızdan ayrılanları uğurladık; ama o katliamın travması ve her geçen gün artarak büyüyen kederlerimiz hiç dinmedi. Biz hala 10 Ekim'i anıyoruz, bu meydanı kana bulayan saldırıyı yaşıyoruz. Hala biz kendi kendimizle hesaplaşmaya devam ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından, saldırıda ölenlerin yakınları ve milletvekilleri tarafından gar önündeki anıta karanfil bırakıldı. Bu arada gar önündeki anma töreni nedeniyle polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemi aldı. Gara çıkan bütün yollar trafiğe kapatılırken, törenin yapılacağı alanda polis ekipleri tarafından arama yapıldı.

Kaynak: DHA