Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

10.10.2019 15:34

Terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğündeki bir grup, saldırının 4. yılında anma programı için gar önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankart açtı.

Program kapsamında, saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okunarak saygı duruşunda bulunuldu.

Bir süre oturma eylemi yapan gruptakiler, daha sonra hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu anıta kırmızı karanfil bıraktı.

Anma programına bazı CHP ve HDP milletvekilleri de katıldı.

Kaynak: AA