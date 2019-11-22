22.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:58

Ankara Garı patlaması davasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Davada hüküm giyen Yakub Şahin'in bomba yapımında kullanmak üzere gübre almaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı



ANKARA - Ankara Garı önündeki bombalı terör saldırısına ilişkin görülen davada yeni görüntüler ortaya çıktı. Davanın 3 Ağustos 2018'deki karar duruşmasında suçlu bulunarak hüküm giyen Yakub Şahin'in bomba yapımında kullanmak üzere gübre almaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te 100 kişinin hayatını kaybetmesi, 391 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı terör saldırısına ilişkin 36 sanık hakkında açılan dava 3 Ağustos 2018'de karara bağlanmış, firari durumdaki sanıkların dosyası ayrılmıştı. Dosyası ayrılan firari 16 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince devam edildi. Mahkeme heyeti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör saldırısıyla ilgili 9 klasörün daha mahkemeye gönderildiğini belitti.

Ana davada 100 kişiyi "kasten öldürme" ve "anayasal düzeni ihlal" suçlarından 101 kez ağırlaştırılmış müebbet, 391 kişiyi ise "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 10 bin 557 yıl hapse mahkum edilen Yakub Şahin'in bomba yapımında kullanılmak üzere gübre satın almaya çalıştığı anların görüntüleri de dava dosyasına girdi. Görüntülerde Şahin'in 30 Eylül 2015'de Nizip'te bulunan bir iş yerine gittiği, burada 2 ton gübre satın almak istediği, bu kapsamda Şahin'in satıcılara para verdiği görülüyor. Bir süre sonra gübreleri almak için gelen Şahin'e dosyadaki bilgilere göre satıcı kimlik soruyor. Şahin'in üzerinde kimlik olmadığını söylemesi üzerine satıcı, gübreleri satamayacağını söylüyor. Şahin'in ise parayı geri alıp iş yerinden çıktığı görüntülere yansıyor.

3 Ağustos 2018'de karara bağlanan davada sanıklardan 9'unun 100 kişiyi "kasten öldürmek" ve "anayasal düzeni ihlal" suçlarından 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 391 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan da toplam 10 bin 557'şer yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedilmişti. Kalan sanıklardan 9'u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay ile 12'şer yıl arasında değişen hapis cezası almıştı. 1 sanık "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılırken, yargılama aşamasında ölen Mehmet Kadir Cebael hakkındaki dava düşürülmüş, firari 16 sanığın dosyası ise ayrılmıştı.

Kaynak: İHA