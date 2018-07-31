Ankara Garı Önündeki Terör Saldırısı Davası

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlenen ve 100 kişinin yaşamını yitirdiği terör örgütü DEAŞ'ın saldırısına ilişkin 36 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, müşteki avukatları savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulundu.

Savcının mütalaasında saldırıda ihmali bulunan kamu görevlilerine ilişkin bir talepte bulunmadığını ifade eden avukatlar, yargılamanın genişletilmesi gerektiğini savundu.

Duruşmanın öğleden önceki aşamasında müşteki beyanları alınmıştı.

Davanın yarınki duruşmasında, sanıkların son savunmalarını yapması bekleniyor.

Savcının mütalaası

Cumhuriyet Savcısının 12 Haziran'da sunduğu mütalaada, saldırının terör örgütü DEAŞ adına gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'un, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1'er, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Söz konusu sanıklar için ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 11 bin 730'ar yıl hapis cezası istenmişti.