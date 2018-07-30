CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara Garı önündeki terör saldırısı başta olmak üzere DEAŞ'ın ülkede gerçekleştirdiği tüm saldırıların, insanlık suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "En büyük beklentimiz, bu gözü dönmüş terör örgütünün ve yargılanmakta olan üyelerinin hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde en ağır cezaları almasıdır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, Ankara Garı önündeki terör saldırısı davasının karar duruşması öncesi yaptığı yazılı açıklamada, DEAŞ terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırının Türkiye'nin tarihindeki en büyük saldırılardan birisi olduğunu bildirdi.

Saldırının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yüreklerinde hayatını kaybedenlerin acısını hissettiklerini belirten Ağbaba, "Suruç'ta, Diyarbakır'da, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, İstanbul'da yıl başı gecesinde ve Gaziantep'te bir düğün evine gerçekleşen saldırılarda yüzlerce masum vatandaşımız IŞİD terör örgütü tarafından katledilmiştir." değerlendirmesinide bulundu.

Ağbaba, Ankara Garı önündeki terör saldırısı davası karar duruşmasının 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta Ankara Sincan Adalet Saray'ında görüleceğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Katliamın hemen ardından çıkan kimi görüntüler ve belgeler katliamın aylarca önce organize bir şekilde planlandığını açığa çıkarmıştır. Bunun yanı sıra katliamı gerçekleştiren intihar eylemcilerinin istihbarat ve emniyet birimlerince arandığı ve haklarında eylem yapabileceklerine dair kanıt olduğu katliam sonrası ülke kamuoyuna yansımıştır."

Saldırı sonrası 3 yıl boyunca süren dava sürecinin sonuna geldiğine işaret eden Ağbaba, başta saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralı kurtulanlar olmak üzere vatandaşların "gözünün kulağının" bu karar davasında olacağını belirtti.

"10 Ekim katliamı öznelinde bu barbar terör örgütünün ülkemize yönelik gerçekleştirdiği ve yüzlerce masum vatandaşımızın hayatına mal olan tüm saldırıların hepsi birer insanlık suçu kapsamında değerlendirilmelidir." ifadesini kullanan Ağbaba, tüm sivilleri hedef almaktan çekinmeyen bu örgütün eylemlerinin tüm insanlığa karşı olduğunu vurguladı.

Ağbaba, terör örgütü DEAŞ'ın, yeryüzünde adeta insanlığa karşı bir soykırım gerçekleştirmeyi hedeflediğini aktararak şunları kaydetti:

"Bu bakımdan insanlık tarihinin en büyük kara lekelerinden biri olan bu cani örgütün insanlığa ve topluma karşı işlemiş olduğu suçlar yıllar boyunca unutulmayacaktır. 10 Ekim Ankara Gar katliamının karar duruşması öncesinde en büyük beklentimiz, bu gözü dönmüş terör örgütünün ve yargılanmakta olan üyelerinin hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde en ağır cezaları almasıdır. Bu bakımdan tüm kamuoyunu 10 Ekim katliamının karar duruşmasına karşı duyarlı olmaya ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine destek olmaya çağırıyoruz. Yitirdiğimiz tüm masum canlarımızın anısına sahip çıkmaya çağırırken, bu katillerden hukuk önünde hak ettikleri cezaları alması umuduyla tüm halkımız 31 Temmuz günü başlayacak olan 10 Ekim katliamının karar duruşmasına davet ediyoruz ve bir kez daha 10 Ekim katliamı için unutursak kalbimiz kurusun diyoruz."