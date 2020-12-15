Ankara Garı'ndaki terör saldırısı davası ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ankara Garı'ndaki terör saldırısı davası ertelendi

15.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:07
Ankara Garı'ndaki terör saldırısı davası ertelendi

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen terör saldırısıyla ilgili dosyası ayrılan firari 16 sanık ile "terör örgütü yöneticiliği" suçundan ceza alan tutuklu sanık Erman Ekici hakkındaki "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan açılan davanın 10 Mart...

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen terör saldırısıyla ilgili dosyası ayrılan firari 16 sanık ile "terör örgütü yöneticiliği" suçundan ceza alan tutuklu sanık Erman Ekici hakkındaki "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan açılan davanın 10 Mart 2021'ye ertelenmesine karar verildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya müşteki avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ekici ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Mahkeme başkanı, firari sanıkların yakalama kararlarının infazının gerçekleşmediğini bildirdi. Daha sonra müşteki avukatlarına söz verildi. Müşteki avukatı Senem Doğanoğlu, davanın firari sanıklarının bazılarının Suriye ve Irak'taki örgüt kamplarında olduğu yönünde bilgiler bulunduğunu belirterek, ilgili yerlere yazışmalar yapılması talebinde bulundu. Bazı DEAŞ üyelerinin eşlerinin Türkiye'ye geri döndüğünü ve bu kişiler hakkında başka şehirlerde dava açıldığını ifade eden Doğanoğlu, bu kişilerden bazılarının dosyanın firari sanıkları hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Doğanoğlu, Türkiye'ye geri dönen kadınlardan birinin de İçişleri Bakanlığı'nın "Terör Arananlar Listesi"nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride aranan ve 2017'de öldürüldüğü iddia edilen Muhammet Zana Alkan'ın eşi Büşra Ş. olduğunu dile getirerek, Büşra Ş.'nin tanık olarak dinlenmesini istedi.

Tutuklu sanık Erman Ekici ise ana davada örgüt yöneticiliğinden ceza aldığını anımsatarak, maddi delillere dayanmayan iddialarla yeniden yargılanmaya başlandığını savundu. Ekici, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Duruşma savcısının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıkların yakalama ve yokluğunda tutuklama kararlarının infazının beklenilmesine ve Büşra Ş.'nin bir sonraki celse tanık olarak dinlenmesine hükmetti. Sanık Ekici'nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 10 Mart 2021'ye erteledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Brüksel Havaalanı ve Maalbeek metro istasyonundaki terör saldırısı davası başladı
Son dakika gündem: Brüksel Havaalanı ve Maalbeek metro istasyonundaki terör saldırısı davası başladı
Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Ankara Garı'nda
Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Ankara Garı'nda
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı çıkan tartışmalar üzerine ertelendi (2)
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı çıkan tartışmalar üzerine ertelendi (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Şener Şen Gülben Ergen Birkan Sokullu
Spor Mbaye Diagne Sergen Yalçın Ali Palabıyık Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Garı'ndaki terör saldırısı davası ertelendi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:12:17. #1.14#
title