"Ankara Garı'nda yolcuları 'göç kareleri' uğurluyor"
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"Ankara Garı'nda yolcuları 'göç kareleri' uğurluyor"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışındaki vatandaşların ve soydaşların göç hatıralarını canlı tutmak için hazırlanan "Sandıktaki Fotoğraflar" Göç Sergisi Ankara Garı'nda ziyarete açıldı.

21.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:30

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışındaki vatandaşların ve soydaşların göç hatıralarını canlı tutmak için hazırlanan "Sandıktaki Fotoğraflar" Göç Sergisi Ankara Garı'nda ziyarete açıldı. En değerli göç hatıralarını gelecek kuşaklara aktaracak olan sergi, 20 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında devam edecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), dünya çapında başlattığı yarışma sonucunda yurt dışındaki vatandaşlar ve soydaşların göç hatıralarına ilişkin elde ettiği fotoğraflardan oluşturduğu "Sandıktaki Fotoğraflar Unutulmayan Göç Hatıraları Sergisi"nin ikincisini Ankara Garı'nda açtı.

Sergide yer olan fotoğraflar, özellikle iş gücü anlaşmaları çerçevesinde memleketlerinden daha önce hiç görmedikleri ülkelere giden vatandaşların ve büyük acılar çekmiş sürgün mağduru soydaşların unutamadıkları hatıraları içeriyor. Fotoğrafların kimisi tahta bir bavul ile bilinmezliğe doğru rızkını aramak için yolculuğa çıkmış kimisi öz vatanından zorla sürgün edilmiş. Yıllar sonra YTB'nin dünya çapında düzenlediği yarışmayla kitli sandıklardan ve tozlu raflardan gün yüzüne çıkan fotoğraflardan oluşan sergi, dünyanın dört bir köşesine yayılmış 6 milyon vatandaşa ve genç kuşaklara adete bir ders niteliği taşıyor. Gurbet yolcuğuna giderken çekilen sıkıntılar, yaşanılan sevinç ve tecrübelerin kataloglaştığı fotoğraflar sergi sayesinde kayıt altına alınarak yarınlara ulaştırılıyor.

Yıllar önce tren garından çıkılan yolculukların başladığı yerde açılan anlamlı sergi, 12 Temmuz 2020 tarihine kadar TCDD Ankara Garı'nda vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Nostaljik objeler de sergileniyor

Birbirinden özel 41 fotoğraf ile göç hatıralarının canlandığı sergi tren yolculuğuna çıkan vatandaşların ilgisini çekiyor. Nostaljik sergide aynı zamanda tahta bavul, radyo, şapka gibi orjinal göç objeleri de bulunuyor.

Göç hatıraları kitaplaştı

Dünyanın her coğrafyasından yoğun ilgi gören göç fotoğrafları, "Sandıktaki Fotoğraflar" adıyla YTB Yayınları arasında kitaplaştırıldı. Birbirinden farklı hatıraları barındıran 90 sayfalık "Sandıktaki Fotoğraflar" kitabı gelecek nesillere ışık tutmanın yanı sıra bu alandaki çalışmalara da kaynak oluyor.

Kendilerine ve yakınlarına ait göç fotoğraflarının YTB tarafından yayınlanmasını ve sergilenmesini isteyen vatandaşların ise fotoğraflarını hikayeleriyle birlikte "kurumsal@ytb.gov.tr" mail adresine yollaması yeterli oluyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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