ANKARA GARA OPERASYONUNUN SORUMLUSUNU ARIYOR. BAŞARI MI BAŞARISIZLIK MI?

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Gara Operasyonunun ardından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor, operasyon farklı neticelenebilir miydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından alabileceğimiz satır araları neler? Önümüzdeki süreçte Türk siyasetinde neler olabilir? İYİ Parti'nin grup toplantısı neden önemli? Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a sorduğu '5 soru' neler? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mecliste yaptığı konuşmanın öne çıkan yanları neler oldu? Pervin Buldan bu açıklamalara nasıl cevap verdi? Operasyonun teknik ve taktiksel detaylarını meclisle paylaşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hangi noktaya dikkat çekti? Dün kendilerini hedef alan Devlet Bahçeli'ye DEVA Partisi ne yanıt verdi? HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, tweet olayının ardından kendini nasıl savundu? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li meslektaşı ile telefonda görüştü,; beklenen görüşmede neler konuşuldu? NY Times imzalı haberde Türkiye'nin Suriye'deki yerleşimi incelendi, nasıl ele alındı? Hangi sosyal medya platformu belirli kullanıcılara 'hükümet destekli bilgi operasyonu' etiketi ekleyecek? Yayınımıza bağlanan Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak; kişisel verilen korunması ve 'metadata' üzerine önemli noktaları anlattı. Metadata konusunda bilinçlenmek için neler yapabiliriz? Üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması geldi, süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Bugün toplanacak kabine toplantısının ardından kısıtlamalarda değişiklik bekleniyor mu? Greve başlayan 2.300 Kadıköy Belediyesi işçisinin talepleri neler? Ticaret Bakanlığı, Osman Kavala'nın şirketine hangi sebeple el koyma davası açtı? Hangi büyükşehir belediyesi başkanı Twitch'e katıldı? Cüneyt Özdemir'in yakından takip ettiği Halkbank davasında dikkat çeken yeni gelişme nedir? Kripto Para birimi Bitcoin, kaç bin dolara ulaşarak psikolojik limiti aşıp rekor kırdı? Bill Gates, çip konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı, ne dedi? Putin, Elon Musk'ın davetine ne yanıt verdi? Hangi ünlü müze sele karşı önlem olarak 100 bin eseri güvenli bir yere taşıyacak? Rihanna, neden Hindistan'da olay oldu? Teksas'ı vuran kar fırtınası, eyalette kaç senesinden beri düşük sıcaklık rekorunu kırdı? Cüneyt Özdemir, Türk ve dünya gündeminden öne çıkanları yorumlamaya devam ediyor.

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Kaynak: DailyMotion.com