Son dakika haberleri! Ankara Gar patlamasına ilişkin görülen davaya bugün de devam edildi
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Son dakika haberleri! Ankara Gar patlamasına ilişkin görülen davaya bugün de devam edildi

Son dakika haberleri! Ankara Gar patlamasına ilişkin görülen davaya bugün de devam edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Ankara Tren Garı'nda 10 Ekim 2015 tarihinde DAEŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin görülen davaya bugün de devam edildi.

Ankara Tren Garı'nda 10 Ekim 2015 tarihinde DAEŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin görülen davaya bugün de devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu olarak yargılanan Erman Ekinci, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanıklardan İlhami Balı ile telefonda görüştüğü belirlenen tanık Muhammet K. ise Kilis'ten SEGBİS ile soruları cevapladı. Dosyası ayrılan firari 16 sanık hakkında ise tanık beyanlarının dinlenmesine devam edildi.

Firari 16 sanıktan hiçbirini tanımadığını söyleyen Muhammet K., DAEŞ'in üst düzey yöneticisi İlhami Balı ile telefonda görüşmenin dışında bir tanışıklığının olmadığını belirtti. Balı'nın telefon numarasını Suriye'deki akrabalarından aldığını ifade eden Muhammet K., sınırdan kaçak olarak geçen örgüt üyelerini yakalayıp güvenlik güçlerine teslim ettiği için Balı'nın kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Tanık Muhammet K.'nın dinlenmesinin ardından avukatlar beyanları mahkeme heyetine sunuldu. Mahkeme, sanık Erman Ekici'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Kasım tarihine erteledi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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