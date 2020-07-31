ANKARA Fuat Oktay Tüm sanayi ve ticaretimizin çarkları eski ile yarışır vaziyete gelmiş
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ANKARA Fuat Oktay Tüm sanayi ve ticaretimizin çarkları eski ile yarışır vaziyete gelmiş

Fuat Oktay: Tüm sanayi ve ticaretimizin çarkları eski ile yarışır vaziyete gelmiş CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte Beştepe Millet Camii'nde kıldı.

31.07.2020 09:14 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:25

Fuat Oktay: Tüm sanayi ve ticaretimizin çarkları eski ile yarışır vaziyete gelmiş CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte Beştepe Millet Camii'nde kıldı. Çıkışta açıklama yapan Oktay, "Turizm dışında hemen hemen tüm sanayi ve ticaretimizin çarkları eski ile mücadele eder, yarışır vaziyete gelmiş durumda hamdolsun" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberindeki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte Beştepe Millet Camii'nde bayram namazı kıldı. Oktay, namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını tebrik eden Oktay, Allah'tan, kesilen kurbanların kabul edilmesi ve bu yıl salgın nedeniyle hacca gidemeyen hacı adaylarının gelecek yıl gidebilmelerini temenni etti. Ülke sınırlarında nöbet tutan Mehmetçiğin, yurt içi ve dışında görevdeki tüm güvenlik güçlerinin, sağlık personeli ve itfaiye ekiplerinin de bayramını tebrik eden Oktay, şehitler için Allah'tan rahmet, gazilere hayırlı ve uzun ömürler diledi. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da gönülden kucaklaşılacağını kaydeden Oktay, salgınla mücadele kapsamında 'maske, mesafe ve temizlik' kurallarını hatırlatarak, vatandaşlardan bayramı bayram gibi yaşamaları ve yaşatmaları için trafikte daha dikkatli olmalarını istedi. Ramazan Bayramı ile kıyaslandığında Türkiye'nin ekonomi ve ticaretteki durumunun daha iyi olduğunu dile getiren Oktay, "Normalleşme süreciyle Cumhurbaşkanımız liderliğinde hem salgınla mücadelemiz hem de normalleşme sürecinde ekonomimizin, sanayimizin çarkları, ticaretimizin çarkları dönmeye başladı. Turizm dışında hemen hemen tüm sanayi ve ticaretimizin çarkları eski ile mücadele eder, yarışır vaziyete gelmiş durumda hamdolsun. Haziranı hatırlayın. Geçen yıla yüzde 15 artış yakaladığımız bir aydı. Ümit ediyoruz ki turizm sezonumuz, bununla birlikte ulaşım ve hizmet sektörümüz de canlanıyor olur" ifadelerini kullandı.

ANKARA Fuat Oktay Tüm sanayi ve ticaretimizin çarkları eski ile yarışır vaziyete gelmiş

Kaynak: DHA

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