ANKARA Fuat Oktay: G20 içerisinde ekonomisi büyüyen 2 ülkeden biriyiz
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ANKARA Fuat Oktay: G20 içerisinde ekonomisi büyüyen 2 ülkeden biriyiz

18.03.2021 10:10 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:18

Fuat Oktay: G20 içerisinde ekonomisi büyüyen 2 ülkeden biriyizCUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Ekonomik istikrar kalkanı paketimizle 2020'de yüzde 1,8 büyüme yakaladık.

Fuat Oktay: G20 içerisinde ekonomisi büyüyen 2 ülkeden biriyiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Ekonomik istikrar kalkanı paketimizle 2020'de yüzde 1,8 büyüme yakaladık. Bu, bizi G20 ülkeleri arasında ekonomisi büyüyen 2 ülkeden biri yapıyor. Çin ile Türkiye pozitif büyüme yaşarken, gelişmiş ekonomiler önemli ölçüde küçüldü" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında çevrim içi olarak düzenlenen 'Ülke Strateji Diyaloğu Türkiye Toplantısı'na katıldı. Oktay, Türkiye'nin koronavirüs salgınından tüm dünyayla birlikte etkilendiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sağlık, sosyal güvenlik, dijitalleşme ve üretim de dahil olmak üzere her alanda ekonomimizin refahı ve direncine katkı sağlayan benzersiz bir başarı öyküsü yazdı ve pandemiyle mücadelede dünyaya rol model oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin salgın sürecinde birçok alanda olumlu bir görünüm çizdiğini bildiren Oktay, "Milyonlarca işletmeyi ve hane halkını destekleyen ekonomik istikrar kalkanı paketimizle 2020'de yüzde 1,8 büyüme yakaladık. Bu, bizi G20 ülkeleri arasında ekonomisi büyüyen 2 ülkeden biri yapıyor. Çin ile Türkiye pozitif büyüme yaşarken, gelişmiş ekonomiler önemli ölçüde küçüldü" diye konuştu.

'TÜRKİYE, SALGIN SONRASININ EN ÖNEMLİ ALTERNATİF ÜRETİM MERKEZİ OLACAK'

İnsan Hakları Eylem Planı ve Ekonomik Reform Paketi'nden bilgi geren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yatırım ortamını ve öngörülebilirliği geliştirmek için gerekli tüm adımları atıyoruz. Türkiye, jeostratejik konumu, gelişmiş iş gücü, yüksek iç pazar potansiyeli ile dinamik ve rekabetçi özel sektörünün de yardımıyla salgın sonrasının en önemli alternatif üretim merkezi olacak. Yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, veri madenciliği, robotik, siber güvenlik ve sensör teknolojileri gibi bazı alanları 'öncelikli kritik teknolojik alanlar' olarak belirledik" açıklamasında bulundu.

ANKARA Fuat Oktay: G20 içerisinde ekonomisi büyüyen 2 ülkeden biriyiz
ANKARA Fuat Oktay: G20 içerisinde ekonomisi büyüyen 2 ülkeden biriyiz
ANKARA Fuat Oktay: G20 içerisinde ekonomisi büyüyen 2 ülkeden biriyiz
ANKARA Fuat Oktay: G20 içerisinde ekonomisi büyüyen 2 ülkeden biriyiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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