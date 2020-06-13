ANKARA Flamingoların görsel şöleni canlı yayında
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ANKARA Flamingoların görsel şöleni canlı yayında

Flamingoların görsel şöleni canlı yayındaTARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce (DKMP), 80 bin su kuşuna ev sahipliği yapan İzmir Kuş Cenneti'ne kurulan kamera sistemi ile 24 saat canlı yayın yapılıyor.

13.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:09

Flamingoların görsel şöleni canlı yayında

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce (DKMP), 80 bin su kuşuna ev sahipliği yapan İzmir Kuş Cenneti'ne kurulan kamera sistemi ile 24 saat canlı yayın yapılıyor. Doğaseverler, kuş cennetinde flamingoların dansını bir tıkla izleme imkanına kavuşurken, Uludağ Milli Parkı'na da aynı sistem kurulacak.

DKMP, yaban hayatını doğaseverlerin ilgisine sunmaya devam ediyor. Genel Müdürlük, İzmir'in 25 kilometre kuzeybatısında bulunan ve yaklaşık 80 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Gediz Deltasındaki kuş cennetini, bakanlığın web sitesi üzerinden canlı yayınlıyor. Vatandaşlara canlı belgesel izleme imkanı sunulan kuş cennetinde, bu zaman kadar 298 farklı kuş türü gözlemlendi. Dünyada nesli tehlike altında olan tepeli pelikan, bozkır delicesi, Sibirya kazı ve boz kirazkuşu bu deltada hayatına devam ediyor. Bu dönemde üremek için deltayı tercih eden yaklaşık 18 bin çift flamingo görsel bir şölen sunuyor. Doğaseverler, flamingoların üreme ve yavruların büyüme aşamalarını an ve an bakanlığın siteden takip edebiliyor.

'FLAMİNGOLARIN DANSINI BİR TIKLA İZLEYEBİLİRSİNİZ'

DKMP Genel Müdür Yardımcı Mustafa Bulut, İzmir Kuş Cennetinin Türkiye'de flamingoların ürediği en önemli alanlardan birisi olduğunu söyledi. Flamingoların Türkiye'de genelde tuzcul alanlarda ürediğini söyleyen Bulut, Gediz Deltasında özel yapay bir ada yapılarak flamingoların üremesinin sağlandığını anlattı. Bulut, "Manyas Kuş Cenneti ile birlikte ülkemizde flamingoların üreme alanı olarak çok önemli bir yere sahip olan İzmir Kuş Cenneti, pandemi döneminde doğa ve kuş severlerin rahat bir şekilde onları görebilmeleri, yavrulama süreçlerini izleyebilmeleri için, bakanlığımız tarafından onların izlenmesiyle alakalı bir süreç başlatıldı. Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sitesinden bütün kullanıcılar siteye gidip, web sayfasından flamingoların dansını bir tıkla izleme imkanına kavuştu. Buradaki amacımız doğa koruma bilincinin vatandaşlarımıza yerleşmesidir" dedi.

'SIRADA ULUDAĞ MİLLİ PARKI VAR'

Bulut, İzmir Kuş Cennetinden sonra canlı yayımlanacak ikinci alanın, Türkiye'nin en önemli korunan parklarından biri olan Uludağ Milli Parkı olduğunu belirtti. Bu konudaki çalışmaların sona geldiğini söyleyen Bulut, "Türkiye'nin en önemli korunan alanlarından birisi de Uludağ Milli Parkı, bu milli parktaki güzellikleri yerinde tespit etmek ve bölgeyi tamamen kontrol altına almak için kameralı bir izleme sistemi de kuruldu. Bunu da en kısa sürede bakanlığımızın web sitesi üzerinden yayına alacağız. İnsanlarımız sadece kuş hareketlerini değil, Türkiye'nin önemli korunan alanlarından birisi olan Uludağ Milli Parkımızdaki bu güzellikleri, doğal orman yaşamındaki alanları ve Uludağ'ın kaynak alanlarını an ve an izleyebilecekler." Canlı yayınlara https: www.tarimorman.gov.tr/DKMP sitesinde kütüphane sekmesi altında bulunan linkten ulaşılabiliyor.

ANKARA Flamingoların görsel şöleni canlı yayında

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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