ANKARA-Fırat Kalkanı bölgesinde sivil yerlere füze saldırısı

Fırat Kalkanı bölgesinde sivil yerlere füze saldırısıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'de Rejim kontrolündeki Halep'teki Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ve balistik füzelerle Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki sivil yerleşim yerlerinin vurulduğunu, saldırıda...

ANKARA-Fırat Kalkanı bölgesinde sivil yerlere füze saldırısı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'de Rejim kontrolündeki Halep'teki Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ve balistik füzelerle Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki sivil yerleşim yerlerinin vurulduğunu, saldırıda yaralıların olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'de Rejim kontrolünde bulunan Halep'teki Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen ÇNRA ve balistik füzeler, kuzeydeki Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef almıştır. Sivil yaralılar bulunmaktadır. Fırat Kalkanı bölgesine yönelik gerçekleşen ve sivilleri hedef alan atışların başlamasını müteakip atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı