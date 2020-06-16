ANKARA 'FETÖ' yalanıyla dolandıran çetenin üyeleri, 'Ayasofya' operasyonuyla yakalandı 'FETÖ' yalanıyla dolandıran çetenin üyeleri, 'Ayasofya' operasyonuyla yakalandıANKARA'da, kendilerini polis olarak tanıtıp, adlarının 'FETÖ'ye karıştığını söyleyerek çok sayıda kişiyi dolandıran 3 kişilik çete, polisin düzenlediği 'Ayasofya' operasyonuyla yakalandı.

'FETÖ' yalanıyla dolandıran çetenin üyeleri, 'Ayasofya' operasyonuyla yakalandı

ANKARA'da, kendilerini polis olarak tanıtıp, adlarının 'FETÖ'ye karıştığını söyleyerek çok sayıda kişiyi dolandıran 3 kişilik çete, polisin düzenlediği 'Ayasofya' operasyonuyla yakalandı. Vatandaşların güvenini kazanmak için 'Ayasofya' ve 'Fetih1453' parolasını kullanan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemler arasına giren 'adınız FETÖ operasyonlarına karıştı' olayı bir kez daha yaşandı. Ankara'da 3 kişilik çete, kendilerini polis olarak tanıtıp, adlarının FETÖ operasyonuna karıştığını söyleyerek çok sayıda vatandaşı dolandırdı. Mağdur vatandaşların ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan telefon dinlemeleri sonucunda, şüphelilerin H.C., A.A. ve İ.B. oldukları tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, bir vatandaşı dolandırmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ile İ.B. tutuklanırken, H.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PAROLA 'AYASOFYA', İŞARET 'FETİH1453'

Öte yandan ekipler tarafından derinleştirilen çalışmalarda, şüphelilerin çağrı merkezine benzeyen bir oda kurdukları ve telefon ile görüştükleri vatandaşları bu odada aradıkları belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin dolandırdıkları vatandaşların güvenini kazanmak için 'Ayasofya' parolasını kullandıkları saptandı. Şüphelilerin kendi aralarında işaretleşmek için ise 'Fetih1453' parolasını kullandıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA