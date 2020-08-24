ANKARA Evi terk eden eşini sokakta tüfekle kovaladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANKARA Evi terk eden eşini sokakta tüfekle kovaladı

Evi terk eden eşini sokakta tüfekle kovaladıANKARA'da Ozan Ç. (28), şiddet gördüğü için evi terk edip, boşanma davası açan eşi S.Ç.'yi (20) cadde ortasında saçından sürükleyerek, tüfekle vurmakla tehdit etti.

ANKARA Evi terk eden eşini sokakta tüfekle kovaladı
24.08.2020 14:22 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:26

Evi terk eden eşini sokakta tüfekle kovaladı

ANKARA'da Ozan Ç. (28), şiddet gördüğü için evi terk edip, boşanma davası açan eşi S.Ç.'yi (20) cadde ortasında saçından sürükleyerek, tüfekle vurmakla tehdit etti. Kadını eşinin elinden kurtaran, caddedeki oto yıkama dükkanı sahibi Mesut Ünsal, "Bu tür durumlarda herkesin müdahalede bulunması gerekiyor" dedi.

Mardin'de yaşayan S.Ç., 2 yıllık eşi Ozan Ç.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk edip, Ankara'daki babasının evine dönerek, boşanma davası açtı. Ozan Ç., eşi S.Ç. ile görüşmek istedi. Görüşme talebinin reddedilmesi üzerine Ankara'ya gelen Ozan Ç., dün saat 19.30 sıralarında, Keçiören ilçesindeki Gün Sazak Caddesi'nde, S.Ç.'nin karşısına çıktı. Elinde kılıfından çıkarmadığı tüfek bulunan Ozan Ç., ayrılmak isteyen eşi ile tartışmaya başladı. Ozan Ç., eşini saçından tutup, sürükleyerek, tüfekle vurmakla tehdit etti. Eşinin elinden kurtulan S.Ç., caddedeki oto yıkama dükkanına sığınmak istedi. Ozan Ç., peşinden koştuğu S.Ç.'yi dükkanın önünde tekrar saçından yakaladı.

OTO YIKAMACI, MÜDAHALE ETTİ

Oto yıkama dükkanı sahibi Mesut Ünsal, durumu fark edince koşup, Ozan Ç.'ye müdahale etti. Ünsal, kadını kurtarıp, içeri gönderirken, tüfekle peşinden girmek isteyen kocasına ise engel oldu. Ünsal ve yanındaki çalışanlar, içeri girmek isteyen Ozan Ç.'yi bölgeden uzaklaştırdı. Ozan Ç.'nin eşinin saçından tutup, şiddet uygulamaya çalıştığı, Mesut Ünsal ve çalışanların müdahale ettiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. S.Ç., olayın ardından babasının evine dönerken, Ozan Ç. de tüfekle evin etrafında dolaşmaya devam etti. Evin önünde bekleyen Ozan Ç., ihbar üzerine gelen polis ekiplerini görerek, kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ozan Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

'İMDAT ÖLDÜRECEK, DİYE BAĞIRDI'

Oto yıkama dükkanı sahibi Mesut Ünsal, dükkanın önünde otururken 'imdat' diye ses duyunca durumu fark ettiklerini belirterek, "Önce 'imdat' diye bir ses geldi. Sonra 'İmdat öldürecek' diye bir ses geldi. Kafamızı çevirip, baktık ki elinde tüfek bulunan kişi, kadını saçından sürükleyerek, götürmeye çalışıyordu. Kadın dükkanı görünce bizim buraya sığındı. Biz de koştuk müdahale ettik, 'Ne oluyor' dedik. Adam da 'Bırak kardeşim benim eşim, siz karışamazsınız, Mardin'den geldim' dedi. Hiç öyle şey olur mu? Bir kadını o durumda görünce müdahale etmemiz gerekiyor. Kadın içeri girdi, polisi aradık. O sırada adamla da kısa süreli arbedemiz oldu. Kadın 5-10 dakika içeride durdu, adam da buralarda gezdi. Sonra polis falan geldi; ama adam o sırada gitmişti" dedi.

'HERKESİN MÜDAHALE ETMESİ GEREK'

Mesut Ünsal, kadının, boşanma aşamasında olduklarını ve eşi rahatsızlık verdiği için sürekli yer değiştirdiğini anlattığını söyleyerek, "Biz elimizden geleni yaptık. Bu tür durumlarda herkesin müdahalede bulunması gerekiyor; ama cadde üzerinden geçen hiç kimse müdahale etmedi. Çoğu telefonuyla görüntü çekti" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar Güncel
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada 3. Sayfa
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Ekonomi
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum 3. Sayfa
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu'ndan televizyon kanalı hamlesi Politika
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu'ndan televizyon kanalı hamlesi
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Maske takmadığı için gözaltına alınan kadının adresini paylaşmakla tehdit eden çalışanla ilgili Yurtiçi Kargo'dan açıklama
Maske takmadığı için gözaltına alınan kadının adresini paylaşmakla tehdit eden çalışanla ilgili Yurtiçi Kargo'dan açıklama
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Oto aksesuarcısı bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı
Oto aksesuarcısı bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Bağcılar'da sokakta oyun oynayan çocuğu otomobil ezdi
Bağcılar'da sokakta oyun oynayan çocuğu otomobil ezdi
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Dehşet saçan korona hastası, 'Yeterince ilgilenmedin' diyerek doktoru darp etti
Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hacı Bektaş Muharrem İnce Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Demet Akalın Halit Ergenç
Spor Sinan Gümüş Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel İzmir Bursa Adana
Şu an buradasınız: ANKARA Evi terk eden eşini sokakta tüfekle kovaladı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 14:27:00. #1.15#
title