Ankara EvdeKal Zula Turnuvası Kayıtları Başladı! Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Ankara #EvdeKal Zula Turnuvası başlıyor! Herkes Tek modunda gerçekleşecek turnuvada 10.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Ankara #EvdeKal Zula Turnuvası başlıyor! Herkes Tek modunda gerçekleşecek turnuvada 10.000 TL para ödülü dağıtılacak.

Ankara #EvdeKal Zula Turnuvası Kayıtları Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilecek Ankara #EvdeKal Zula Turnuvası için kayıtlar başladı. Ankara'nın en iyi Zula oyuncusunun belirleneceği turnuvaya adresinden 17 Mayıs tarihine kadar kayıt olunabiliyor.

Ödül Havuzu

Sadece Ankara'da yaşayanların ve 15 yaşından büyük olanların katılabileceği Ankara #EvdeKal Zula Turnuvası, 20 Mayıs'ta başlayacak. 10.000 TL para ödülü final maçını ilk beş içinde tamamlayan oyuncular arasında şu şekilde dağıtılacak:

Oyuncu: 5000 TL

Oyuncu: 2500 TL

Oyuncu: 1250 TL

Oyuncu: 750 TL

Oyuncu: 500 TL

Ankara #EvdeKal Zula Turnuvası kural listesine buradan ulaşılabiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ilk profesyonel e-spor turnuvası olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Espor Kulübü Zula #EvdeKal Espor Turnuvası, evde kalan süreyi oyun severler için daha keyifli hale getirmeyi amaçlıyor. Turnuvada dereceye girenlere para ödülünün yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başarı belgesi de verilecek.