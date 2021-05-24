Ankara Espor Gençlik Kupası ve Başkent Birinciliği turnuvası duyurldu!
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Ankara Espor Gençlik Kupası ve Başkent Birinciliği turnuvası duyurldu!

Ankara Espor Gençlik Kupası ve Başkent Birinciliği turnuvası duyurldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Turnuvaya katılacak herkese başarılar.

Ülkemiz espor ekosistemini kalkındırmayı amaçlayan Ankara Espor Gençlik Kupası ve Başkent Birinciliği turnuvası duyuruldu. TESFED Ankara, sosyal medya hesapları üzerinden turnuva hakkındaki detayları takipçileriyle .

21 Mayıs tarihinde başlayan turnuva serisinde şimdiki durak Zula. 28 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Zula turnuvası için başvurular da aynı şekilde başladı. Turnuva pandamı koşulları nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek. Turnuvanın başlangıç saati ise 14.00. Eğer siz de bu turnuvaya katılıp birbirinden güçlü takımlar arasından galip olarak ayrılmak istiyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru formuna hızlıca ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Turnuvanın bir sonraki ayakları ise 4 Haziran League of Legends ve 11 Haziran VALORANT olarak belirlendi. Turnuvalar hakkında detaylı bilgi için TESFED Ankara hesabını sosyal medya platformları üzerinden takip edebilirsiniz. Tüm takımlara şimdiden başarılar!

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Kaynak: Playerbros

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