Ankara-Eskişehir Karayolu'nda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR (İHA) - Ankara- Eskişehir Karayolu'nda yarı römorklu çekicinin üzerinde traktör bulunan kurtarıcıya arkadan çarpması sonucu takla atan kurtarıcının sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece Ankara-Eskişehir Karayolu üzerinde meydana geldi. Tahsin K. idaresindeki 81 BT 461 plakalı yarı römorklu çekici, üzerinde traktör yüklü olan 43 RF 945 plakalı kurtarıcı aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ve üzerinde yüklü traktör nedeniyle dengesini kaybeden kurtarıcı, yolda takla attı. Ters duran kurtarıcının sürücüsü Erdinç Güngör kazada hayatını kaybederken, yarı römorklu çekicinin sürücüsü Tahsin K. ise yaralandı. - ESKİŞEHİR

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