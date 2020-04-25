ANKARA Eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı
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Fatih, Güncel, Haber

ANKARA Eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı

Eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldıANKARA'da, cezaevinden yeni çıkan Fatih S., şiddet uyguladığı eşinin evi terk etmesi üzerine evde iki çocuğunu uzun namlulu silahla rehin aldı.

25.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:06
ANKARA Eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı

Eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı

ANKARA'da, cezaevinden yeni çıkan Fatih S., şiddet uyguladığı eşinin evi terk etmesi üzerine evde iki çocuğunu uzun namlulu silahla rehin aldı. Fatih S, polis ve eve getirilen eşi tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi 853'üncü caddede Fatih ve Alev S. çiftinin oturduğu evde meydana geldi. Ceza İnfaz Yasası'ndan yararlanarak cezaevinden çıkan Fatih S, iddiaya göre önceki gün eşiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Fatih S.'nin şiddet uyguladığı ileri sürülen eşi Alev S, 4 yaşındaki kızı ve 7 yaşındaki oğlunu da bırakarak, evi terk etti.

Fatih S, ısrarlarına rağmen geri dönmeyen eşini arayıp, "Eve gelmezsen çocukları öldüreceğim" dedi. Alev S.'nin ihbarı üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi adrese sevk edildi. Polis Özel Harekat ekipleri de gelerek, binanın çevresinde önlem aldı. Aralarında müzakereci polis memurunun da bulunduğu ekipler, uzun namlulu silahla çocuklarını rehin alan Fatih S.'yi ikna etmek için binaya girdi. Ancak Fatih S., "Evde kalaşnikof var, yaklaşmayın" diyerek polislerin uzaklaşmasını istedi.

Polisin çabasına rağmen ikna olmayan Fatih S., eşinin eve gelmesini istedi. Bunun üzerine Alev S., eve getirildi. Çelik yelek giydirilen Alev S., polisler eşliğinde binaya girdiği sırada Fatih S., kızını bıraktı. Fatih S., eşinin ikna etmesi üzerine oğlunu da bıraktı. Alev S., oğlunu kucağına alarak binadan çıktı. Alev S., büyük korku yaşayan çocuklarını, evin önünde sarılıp öperek sakinleştirmeye çalıştı. Fatih S., Polis Özel Harekat ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

ANKARA Eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı

Kaynak: DHA

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