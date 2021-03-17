Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kar yağışı için önlem alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kar yağışı için önlem alındı

17.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:20
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kar yağışı için önlem alındı

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda uçuşların aksamaması için gerekli tedbirler alındı.

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda uçuşların aksamaması için gerekli tedbirler alındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünün oluşturduğu karla mücadele ekipleri, kent genelinde sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Havalimanı pistinin ve apronun kapanmaması için 32 uzman personelin 22 ileri teknoloji donanımlı araç ile yaptığı çalışmalar sayesinde yolcuların hava ulaşımında mağduriyet yaşamalarının önüne geçilirken, uçaklar da alana güvenli iniş yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Ezgi Eyüboğlu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Bülent Uygun Ünal Karaman Sergen Yalçın Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kar yağışı için önlem alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 10:21:40. #1.14#
title