Esenboğa Havalimanı'nda kar yağışı için önlemler alındı
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Esenboğa Havalimanı'nda kar yağışı için önlemler alındı

15.02.2021 18:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:11

Esenboğa Havalimanı'nda kar yağışında uçuşların aksamaması için gerekli tedbirler alındı.

Esenboğa Havalimanı'nda kar yağışında uçuşların aksamaması için gerekli tedbirler alındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü, bugün ve yarın beklenen kar yağışı ile buzlanma riskine karşı tedbir alınması için karla mücadele ekibi oluşturdu.

Bu kapsamda, 32 uzman personel, 22 ileri teknoloji donanımlı araç, 82,5 ton buz önleyici ya da çözücü sıvı malzeme ile havalimanı pisti, apron ve taksi yollarında temizleme çalışması yapmak için 24 saat esasına göre çalışıyor.

Son teknoloji kombine karla mücadele araçlarıyla çalışmaların sürdüğünü ifade eden DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Yücel Karadavut, görev alan tüm personele teşekkür etti.

Esenboğa Havalimanı'nda kar yağışı için önlemler alındı
Esenboğa Havalimanı'nda kar yağışı için önlemler alındı
Esenboğa Havalimanı'nda kar yağışı için önlemler alındı
Esenboğa Havalimanı'nda kar yağışı için önlemler alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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