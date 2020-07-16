ANKARA Eş şiddeti mağduru kadın: Öldürmeden dava açılsın
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ANKARA Eş şiddeti mağduru kadın: Öldürmeden dava açılsın

Eş şiddeti mağduru kadın: Öldürmeden dava açılsınAKSARAY'da A.S. (33) kendisine şiddet uyguladığı, ilk eşinden olan 14 yaşındaki kızına da cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla eşi C.E.S. hakkında şikayette bulundu.

16.07.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:28

Eş şiddeti mağduru kadın: Öldürmeden dava açılsın

AKSARAY'da A.S. (33) kendisine şiddet uyguladığı, ilk eşinden olan 14 yaşındaki kızına da cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla eşi C.E.S. hakkında şikayette bulundu. Kızı ile birlikte koruma altına alınarak başka bir ilde yurda yerleştirilen A.S., 9 ay geçmesine rağmen eşi hakkında adli kontrol veya tutuklama tedbiri uygulanmaması ve dava açılmamasına tepki gösterdi. Sığınma evinde çekip avukatına gönderdiği video ile tepkisini dile getiren A.S., "Kızım ve ben öldürülmeden bir an önce davanın açılmasını istiyorum" dedi. Eşinden boşanan A.S., 2009 yılında C.E.S. ile evlendi. İlk evliliğinden olan kızı E.Ç'nin velayetini alan A.S.'nin ikinci evliliğinden de iki çocuğu oldu. A.S., geçen yıl Kasım ayında, eşinin kendisine şiddet uyguladığı, 14 yaşında olan ilk evliliğinden olan kızı E.Ç.'ye de cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek polise şikayette bulundu. Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. A.S., soruşturma kapsamında polise verdiği ifadesinde, farklı zamanlarda eşinin kızına cinsel tacizde bulunduğunu, buna karşı çıktığı için kendisine de şiddet uyguladığını ileri sürdü. A.S., kızını korumak isterken eşinin bıçakla saldırıda bulunduğunu, saldırıdan kaçarak kurtulduğunu belirtti. A.S., eşinin baskı ve şiddetini artırması üzerine kızıyla kaçıp, polise sığındığını anlattı.

'TACİZ VE ŞİDDETİ NEDENİYLE ŞİKAYETÇİYİM'

E.Ç. ise psikolog gözetiminde verdiği ifadesinde, üvey babasının anne ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Üvey babam alkol ve uyuşturucu kullanır. Alkol aldığında beni öpmek istediğini söylüyordu. Kabul etmiyordum; ancak beni dudağımdan öpmek istiyordu. Sık sık kucağına oturmamı istiyordu. Annem beni korumak istiyordu; ancak bu yüzden ikimize de şiddet uyguluyordu. Bir keresinde eve mermi getirip bana saydırdı. 'Bu iki tanesiyle seni ve anneni öldüreceğim' dedi. Hem bana tacizi ve şiddeti, hem de anneme yönelik şiddeti nedeniyle şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. İFADESİNDEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan C.E.S. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. C.E.S., E.Ç.'ye yaklaşık 10 yıl kendi çocuklarından ayırt etmeden baktığını, belli bir yaştan sonra ergenliğin verdiği psikoloji ile agrasif olmaya, söz dinlememeye başladığını, hal ve hareketlerine, giyimine kuşamına dikkat etmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunduğu için kendisine iftira atıldığını iddia etti. C.E.S., ifadesi alındıktan sonra ise serbest bırakıldı.

SIĞINMA EVİNDE VİDEO İLE YARDIM İSTEDİ

Ölüm tehditleri aldığını ileri süren ve kızı ile birlikte koruma altına alınarak başka bir ile gönderilen anne A.S., boşanma davası açtığı eşi hakkında herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaması ve hala davanın açılmamasına tepki gösterdi. A.S., sığınma evinde çekip avukatına gönderdiği videoda, "Kızım ve benim can güvenliğimiz yok. Eşim kızımı istismar etti ve dövdü. Bizi öldürmeye çalıştı. Ben çocuğumu alarak evden kaçtım. 9 ay olmasına rağmen hakkında dava açılmadı. Eşim halen dışarıda ve biz korkuyoruz. Kızım ve ben öldürülmeden biran önce davanın açılmasını istiyorum. Lütfen bize yardım edin, sesimizi duyun" ifadelerini kullandı.

'MÜVEKKİLLERİMİN HAYATI TEHLİKEDE'

Avukat Çağrı Ayhan Şenel de Aksaray'da soruşturmayı yürüten savcının, mağdur için koruma kararı aldırtırken, şüphelinin tutuklanması, mağdurun cinsel yönden muayene edilmesi, şüpheliden uyuşturucu iddiaları nedeniyle kan örneği alınması taleplerinin reddedildiğini anlatarak, "Yaklaşık 9 ay geçmesine rağmen dava henüz açılmadı. Şimdi de öğrendik ki savcının tayini çıkmış. Müvekkillerim çok ciddi hayati tehlike altındalar. Davanın açılmaması, şüphelinin bir adli kontrole dahi tabi tutulmaması nedeniyle çok ciddi bir hayati tehlike yaşıyorlar. Bu nedenle bu davanın bir an önce açılmasını ve öncelikle şüphelinin tutuklanmasını istiyoruz" dedi.

ANKARA Eş şiddeti mağduru kadın: Öldürmeden dava açılsın

Kaynak: DHA

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