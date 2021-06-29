Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesinin temeli törenle atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesinin temeli törenle atıldı

Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesinin temeli törenle atıldı
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Başkentte, Rönesans Eğitim Vakfı'nca finanse edilen Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesinin temeli törenle atıldı.

Başkentte, Rönesans Eğitim Vakfı'nca finanse edilen Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesinin temeli törenle atıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Sincan'da düzenlenen törende, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da 326 tesis ve 7 bin 200 dersliğin açıldığını anımsattı.

Yaklaşık 2 bin derslikli 44 eğitim kurumunun daha hizmete açılacağını belirten Şahin, "Türkiye, eğitim anlamında ciddi bir değişim, dönüşüm yaşadı. 20-30 yıl önce bir okulun tahtasını değiştirmek ya da boyasını yapmak için hayırsever ararken bugün artık çok modern ve kompleks okullarımız hayırseverler tarafından yapılmaktadır." dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç de Türkiye'deki bağışçıların ve hayırseverlerin eğitime büyük destek verdiğini vurguladı.

Türkiye'nin farklı yerlerinde birçok eğitim kurumu tesis ettiklerini aktaran Denemeç, "Fen liseleri eğitimimizin gözbebekleri. Sayıları artıyor. Kalitesini koruyarak bu sayıyı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Törene, Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile bazı milletvekilleri ve bürokratlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede 15 milyonu aşkın kişiye iki doz aşı uygulandı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede 15 milyonu aşkın kişiye iki doz aşı uygulandı
DHKP/C ŞÜPHELİSİ HAVALİMANINDA YAKALANDI
DHKP/C ŞÜPHELİSİ HAVALİMANINDA YAKALANDI

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Emre Kocadağ Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesinin temeli törenle atıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 17:41:23. #1.15#

title