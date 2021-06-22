ANKARA Erdoğan: İhracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz
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ANKARA Erdoğan: İhracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erdoğan: İhracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruzMustafa TURAPOĞLU-Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "OECD tarafından yayınlanan son raporlarda Türk ekonomisi için 2021 yılında yüzde 5,7 ve 2022 yılında yüzde 3,4 büyüme öngörülüyor.

Erdoğan: İhracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz

Mustafa TURAPOĞLU-Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "OECD tarafından yayınlanan son raporlarda Türk ekonomisi için 2021 yılında yüzde 5,7 ve 2022 yılında yüzde 3,4 büyüme öngörülüyor. İnşallah bu tahminlerin de ötesine geçeceğimize inanıyorum. Bu yıl toplam ihracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz" dedi.

GENİŞ HABER GEÇİLECEK

ANKARA Erdoğan: İhracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz
ANKARA Erdoğan: İhracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz
ANKARA Erdoğan: İhracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz
ANKARA Erdoğan: İhracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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