ANKARA Erdoğan: İhracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz

Erdoğan: İhracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruzMustafa TURAPOĞLU-Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "OECD tarafından yayınlanan son raporlarda Türk ekonomisi için 2021 yılında yüzde 5,7 ve 2022 yılında yüzde 3,4 büyüme öngörülüyor.