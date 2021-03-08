ANKARA Erdoğan: 2020'de elde ettiğimiz büyüme oranı ile Çin'den sonra 2'nci sırada yer aldık
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ANKARA Erdoğan: 2020'de elde ettiğimiz büyüme oranı ile Çin'den sonra 2'nci sırada yer aldık

08.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:43

Erdoğan: 2020'de elde ettiğimiz büyüme oranı ile Çin'den sonra 2'nci sırada yer aldıkCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalar ile salgının ilk yılını en az hasar ile atlatan nadir ülkelerden biridir.

Erdoğan: 2020'de elde ettiğimiz büyüme oranı ile Çin'den sonra 2'nci sırada yer aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalar ile salgının ilk yılını en az hasar ile atlatan nadir ülkelerden biridir. Geçen hafta açıklanan büyüme ve ihracat rakamları ülkemizin bu zorlu süreçteki başarısını ortaya koymaktadır. Türkiye 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranı ile Çin'den sonra 2'nci sırada yer almıştır" dedi.

ANKARA Erdoğan: 2020'de elde ettiğimiz büyüme oranı ile Çin'den sonra 2'nci sırada yer aldık
ANKARA Erdoğan: 2020'de elde ettiğimiz büyüme oranı ile Çin'den sonra 2'nci sırada yer aldık
ANKARA Erdoğan: 2020'de elde ettiğimiz büyüme oranı ile Çin'den sonra 2'nci sırada yer aldık
ANKARA Erdoğan: 2020'de elde ettiğimiz büyüme oranı ile Çin'den sonra 2'nci sırada yer aldık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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