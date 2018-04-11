Ankara Emniyetinden Kızılay'a Kan Bağışı

Ankara Emniyetinden Kızılay'a Kan Bağışı

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kızılay'a kan bağışladı.

Ankara Emniyetinden Kızılay'a Kan Bağışı

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kızılay'a kan bağışladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Batı Kan Merkezince, kan ve kan ürünleri teminine destek amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Kurum Tabipliğindeki etkinliğe çeşitli rütbelerden çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

Kontrolleri tamamlanan polislere, bağış sonrası kek ve meyve suyu ikram edildi.

Kan bağışı etkinliği, 2 gün devam edecek.

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