Ankara Emniyetinden Kızılay'a Kan Bağışı
Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kızılay'a kan bağışladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kızılay'a kan bağışladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Batı Kan Merkezince, kan ve kan ürünleri teminine destek amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Kurum Tabipliğindeki etkinliğe çeşitli rütbelerden çok sayıda emniyet mensubu katıldı.
Kontrolleri tamamlanan polislere, bağış sonrası kek ve meyve suyu ikram edildi.
Kan bağışı etkinliği, 2 gün devam edecek.