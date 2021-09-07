Ankara Emniyetinde 53 polis amiri yeni görevine atandı
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Ankara Emniyetinde 53 polis amiri yeni görevine atandı

Ankara Emniyetinde 53 polis amiri yeni görevine atandı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde il içi atamalar kapsamında, 6'sı il emniyet müdür yardımcısı, 24'ü şube ve ilçe emniyet müdürü 53 polis amiri yeni görevine atandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde il içi atamalar kapsamında, 6'sı il emniyet müdür yardımcısı, 24'ü şube ve ilçe emniyet müdürü 53 polis amiri yeni görevine atandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde il içi atamalar yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın imzası ile yayımlanan atama listesinde il dışı tayinler ile boşalan bazı ilçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlükleri ile yardımcılıklarda değişiklik oldu.

Bu kapsamda 6 il emniyet müdür yardımcısı, 24 şube ve ilçe emniyet müdürü ile 23 ilçe ve şube müdür yardımcısının görev yeri değiştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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