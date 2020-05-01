Ankara emniyeti trafik polisine fiziki saldırıda bulunan zanlıyı yakaladı
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Ankara emniyeti trafik polisine fiziki saldırıda bulunan zanlıyı yakaladı

Ankara emniyeti trafik polisine fiziki saldırıda bulunan zanlıyı yakaladı
01.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:07

Ankara emniyeti trafik polisine fiziki saldırıda bulunan zanlıyı yakaladı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde trafik polisine fiziki saldırı gerçekleştiren şüphelinin yakalanarak hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu.

Ankara emniyeti trafik polisine fiziki saldırıda bulunan zanlıyı yakaladı

ANKARA - Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde trafik polisine fiziki saldırı gerçekleştiren şüphelinin yakalanarak hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişinin, trafik polisine fiziki saldırıda bulunduğu anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüyle ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında resmi kıyafetli bir polis memuruna fiziki saldırıda bulunulmasına ilişkin paylaşımların yapılması üzerine açıklama yapılmaya gerek duyulduğu belirtilerek, "27 Nisan 2020 günü saat 19.30 sıralarında mesai sonrası ikametine gitmekte olan polis memuru G.T'nin kullandığı araca şüpheli B.B.'nin aracıyla çarpması neticesi maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan trafik kazası sonrası polis memuruna fiziki saldırı, hakaret ve tehditte bulunan şüpheli yakalanarak hakkında aynı gün adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

Ankara emniyeti trafik polisine fiziki saldırıda bulunan zanlıyı yakaladı

Kaynak: İHA

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