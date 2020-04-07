Ankara Emniyeti sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı Ankara Emniyet Müdürlüğü, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Hayattaki en büyük hediye sağlık. Bu zor zamanlarda özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA