Ankara emniyeti polislere saldıran avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacak
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Ankara emniyeti polislere saldıran avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Adliye önünde polislere saldıran avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak.

Ankara emniyeti polislere saldıran avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacak
03.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:04

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Adliye önünde polislere saldıran avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Anıtpark'ta du¨zenlenmek istenen ancak Ankara Valiligˆince uygun go¨ru¨lmeyen yu¨ru¨yu¨s¸le ilgili, Ankara Barosu ve c¸es¸itli illerin barolarına mensup avukatlardan olus¸an yaklas¸ık 600 kis¸ilik grubun, saat 15.00 itibariyle adliye bahc¸esinde toplandıkları anımsatıldı.

Burada yapılan basın ac¸ıklaması sonrası toplu olarak TBMM'ye yu¨ru¨mek isteyen gruba, "eylemlerinin yasaya aykırı oldugˆunun" ifade edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu esnada grup ic¸erisinde bulunan s¸ahıslar tarafından go¨revi sadece gu¨venligˆi ve du¨zeni sagˆlamak olan personelimize pankart-do¨viz sopaları ve akordiyon bariyer atmak suretiyle saldırıda bulunulmus¸tur. Yasal mevzuatı c¸ok iyi bilmelerine ve personelimizin iyi niyetli tu¨m c¸abalarına ragˆmen, marjinal grupların izinsiz go¨steri-etkinliklerinde rastlanacak s¸ekilde go¨revlilerimize saldırıda bulunan avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılıgˆına suc¸ duyurusunda bulunulacaktır."

Kaynak: AA

Manşet

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