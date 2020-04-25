Ankara Emniyeti'nin acı günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ankara Emniyeti'nin acı günü - Haber
Emniyet Müdürlüğü, Recep Aydın, Ankara, Aydın, 3. Sayfa, Haber

Ankara Emniyeti'nin acı günü

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle 4. Sınıf Emniyet Müdürü Recep Aydın son yolculuğuna uğurlandı.

25.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:39
Ankara Emniyeti'nin acı günü

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle 4. Sınıf Emniyet Müdürü Recep Aydın son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle 4. Sınıf Emniyet Müdürü Recep Aydın son yoluculuğuna uğurlandı. Aydın'ın dün evinde rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı orada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Aydın'ın öncesinden kalp rahatsızlığı olduğu ve tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde düzenlenen törene Aydın'ın aile fertleri başta olmak üzere, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Emniyet Müdür Yardımcıları ve personel katıldı. Tören 4. Sınıf Emniyet Müdürü Aydın'ın özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar okundu Recep Aydın'ın naaşı gözyaşları ve dualar eşliğinde cenaze aracına yüklenerek defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haber
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haber
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haber
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Haber
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Belediye işçilerinin tabut şakası, paylaşım rekorları kırıyor Haber
Belediye işçilerinin tabut şakası, paylaşım rekorları kırıyor
Canlı yayında kaza! Sunucunun sevgilisi çıplak halde yakalandı Haber
Canlı yayında kaza! Sunucunun sevgilisi çıplak halde yakalandı
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı
Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı
Ukrayna, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı
Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın
Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Semih Yalçın Donald Trump Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Kibariye Harun Tan Fettah Can Muazzez Abacı
Spor Falcao Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Mauricio Isla
Daha Fazla Karar Ramazan Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Ankara Emniyeti'nin acı günü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 14:15:33. #1.14#
title