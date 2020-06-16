Ankara Emniyeti'nden "Pim Operasyonu"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara Emniyeti'nden "Pim Operasyonu"

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro polisi piyasa değeri 25 bin dolar olan kol saati çalan yabancı uyruklu 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Ankara Emniyeti'nden
16.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:20

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro polisi piyasa değeri 25 bin dolar olan kol saati çalan yabancı uyruklu 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Ankara polisi kol saati hırsızlığı yapan 3 kişiyi yakaladı. Başkentte faaliyet gösteren bir iş yerinde tanesi 25 bin dolar olan kol saati çalındı. Dükkan sahipleri polise haber verdi. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini alarak incelemeye başladı. Şüphelilerden birinin saat alma bahanesiyle iş yeri çalışanını oyaladığı, kadın şüphelinin perdeleme yapıp, bir diğer kişinin de vitrindeki saatleri çalarak pantolonunun içine sakladığı tespit edildi. Zanlılar üzerinde yapılan çalışmalar ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesi, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Tunus uyruklu üç kişiden Chaima B.T. isimli kadın tespit edildi. Olay sonrasında Chaima'nın internet kafeye gittiği ve internet üzerinden yurt dışı iletişimi kurduğu belirlendi. İnternet kafede şahsın oturduğu bilgisayar sandalyesinde yapılan incelemede bulunan saç telinden alınan biyolojik örneklerle şahsın kimliği tespit edildi.

İstanbul Havalimanında polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "Pim operasyonu"nda Chaima B.T. yakalandı. Görüntülerde Fas uyruklu olduğu tespit edilen Zakana C. isimli kişi ve Irak uyruklu Yaser A. isimli iki erkek zanlı ise İstanbul'da bir otelde yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinden müştekiye ait 1 adet Rolex maka kol saati, 5 bin 340 dolar para ele geçirildi. Zanlılar, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi. Iraklı şüphelinin saatlerden birini Irak'ta sattığı ve tekrar İstanbul'a geldiği anlaşıldı. Şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi Haber
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Haber
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek Haber
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu Haber
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
İstanbul'da biri yabancı uyruklu iki grubun taşlı sopalı kavgası kamerada
İstanbul'da biri yabancı uyruklu iki grubun taşlı sopalı kavgası kamerada
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ali Babacan Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Yasmin Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: Ankara Emniyeti'nden "Pim Operasyonu" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 11:48:40. #1.14#
title