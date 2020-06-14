Ankara Emniyeti'nden 'Pelerin Operasyonu'
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Ankara Emniyeti'nden 'Pelerin Operasyonu'

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro polisi, düzenlediği "Pelerin Operasyonu"yla geçtiğimiz hafta yakalanan 'Matador' lakaplı kardeşlere bir darbe daha vurdu.

Ankara Emniyeti'nden 'Pelerin Operasyonu'
14.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:51

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro polisi, düzenlediği "Pelerin Operasyonu"yla geçtiğimiz hafta yakalanan 'Matador' lakaplı kardeşlere bir darbe daha vurdu.

Yaklaşık 500 bin TL değerinde döviz ve ziynet eşyasını çeşitli dolandırıcılık yöntemleri ile çalan 'Matador' lakaplı S.A. ve İ.A. isimli kardeşlere geçtiğimiz haftalarda operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde takibe alınan araçta, çalıntı altın ve döviz arabanın ön konsoluna yapılan zuladan çıkarılarak ele geçirildi. Operasyon neticesinde 'Matador' lakaplı iki kardeş tutuklanmıştı.

Zanlıların sorgusu üzerine yapılan araştırma ve soruşturmada matador kardeşleri kurye olarak kullanan ve haksız kazanç elde eden örgütün üst kadrosuna dönük ikinci dalga operasyon yapıldı. Deşifre edilen şebeke, çökertildi.

Yapılan incelemede zanlıların Şanlıurfa'da, çağrı merkezini çağrıştıran bir odadan aramalar yaparak kendilerini polis, savcı gibi gösterip insanları ağlarına düşürdükleri belirlendi. Dolandırıcıların mağdurları, "operasyon yapılacak", "paralarınızın seri numarası alınacak", "hesabınızı FETÖ ele geçirdi" şeklindeki yalanlarla korkuttukları ortaya çıkarıldı. Bu tip yalanlarla da mağdurların paralarını vermeye ikna ettikleri tespit edildi.

'MATADOR PELERİN' İSİMLİ MAİLLE İLETİŞİM KURDULAR

Dolandırıcı kardeşlerin şebekenin yönetim kadrosu ile "matadorpelerin@........" isimli bir e-mail yoluyla iletişim kurdukları ve talimat alarak mağdurları ikna edip dolandırdıkları belirlendi.

UÇAKLA ANKARA'YA NAKLEDİLDİLER

Dolandırıcı kardeşlerin üyesi olduğu şebekeden 4 kişi, Pelerin Operasyonu ile İstanbul, Şanlıurfa ve Adana illerinde yapılan eş zamanlı baskınla yakalandı. 4 zanlı yakalanarak uçakla Ankara'ya getirildi.

Yapılan araştırma ve kamera incelemesi neticesinde zanlıların 9 ayrı olayla bağlantısı ortaya çıkarıldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin sonrasında tutuklanması talebiyle Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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