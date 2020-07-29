Ankara Emniyeti'nden, Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirlere ilişkin açıklama ANKARA Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince kent genelinde alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince kent genelinde alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince huzur ve güven ortamı içerisinde olmaları amacıyla; Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı önleyici güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi. 29 Temmuz Çarşamba saat 14.00'dan, 4 Ağustos Salı günü saat 08.00'a kadar kapatılacak yollara ilişkin verilen bilgilerde ise şunlar kaydedildi: "Beypazarı Yolu 121 kilometre, eski İstanbul Yolu 24 kilometre, 55 kilometre Kurtboğazı Tepe orta refüjü, 56 kilometre Dutözü kavşağı, 58 kilometre İğdir köyü dönüşü, 59 kilometre Çeştepe İğdir arası dönüş, 64 kilometre Tır Parkı kavşağı, 65 kilometre Uğurlu köyü kavşağı, Konya Yolu TŞOF kavşağı ile Samsun Yolu güzergahında bulunan Çalışkanlar, Ortaköy kavşağı, Şehitlik dönüşü, Maliye noktası, Gökçeyurt, Lalahan ışıklı kavşağı geçişleri bariyer ile kapatılacağından yol kullanıcılarının daha dikkatli olarak seyretmeleri gerekmektedir. Eski İstanbul Yolu Susuz kavşağına 'U' dönüşü kapatılacağından, dönüşlerin 'DEM PA' Sanayi Köprülü kavşağından, Samsun Yolu'nda Çalışkanlar kavşağı, Ortaköy kavşağı ile Gökçeyurt kavşağından yapılan dönüşlerin YHT köprüleri ve Lalahan köprülü kavşağından yapılması, Çalışkanlardan itibaren Ortaköy kavşağına kadar oradan da köprü girişine kadar yön levhası ile akan trafiğe yön verileceği, Kırıkkale istikametinden gelip tekrar Kırıkkale istikametine dönüş yapacaklar için Gökçeyurt kavşağından sağa dönülerek YHT köprüsüne kadar trafik işaretleri ile işaretleneceğinden yol kullanıcılarına bilgilendirme ve yönlendirme yapılacaktır."

Kaynak: DHA