Ankara Emniyeti'nden iki suç çetesine operasyon: 29 gözaltı

Ankara'ya il dışından getirdikleri yüklü miktardaki uyuşturucuyu ve silahları piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden ve aralarında husumet bulunan iki ayrı suç çetesine yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından getirdikleri yüklü miktardaki uyuşturucu maddeleri ve silahları piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden ve aralarında rant kavgasından dolayı husumet bulunan iki farklı organize suç çetesini çökertmek üzere operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, Ankara merkezli Diyarbakır, Gaziantep, Balıkesir ve Çankırı illerinde 58 farklı ikamete düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 38 şüpheliden 29'unu yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda değişik çapta fişek ve kartuş, 1 buçuk kilogram eroin, 200 gram metamfetamin, 500 gram PC, 2 gram esrar ve 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

ÇETELERİN SİLAHLI ÇATIŞMASINDA 4 KİŞİ ÖLDÜ

İki çete arasında çıkan silahlı çatışmada örgütün elebaşı İ.A ve bir adamı ile diğer elebaşı Ü.L.'nin 2 adamının öldüğü, Ü.L.'nin tutuklanan adamı M.Y.'nin yeni bir örgüt oluşumu içerisine girip diğer örgüt üyeleriyle birlikte şehir dışından yüklü miktarda silah ve uyuşturucu madde getirdiği, uyuşturucu maddeleri boş arazilerde zulalayıp çeşitli katkı maddeleri ile çoğaltarak piyasaya

sürdüğü ve ticaretini devam ettirmek için ruhsatsız silah kullanıp, bu silahların da satışını yaptıkları öğrenildi. Zanlıların ayrıca tefecilik, görevi kötüye kullanma, tehdit ve hakaret gibi birçok eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

(Ali Nargüner/İHA)