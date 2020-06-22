Ankara Emniyeti'nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama
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Ankara Emniyeti'nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama

Ankara Emniyeti'nin sosyal medya hesabı üzerinden, baro başkanları ve avukatlardan oluşan bir gruba yönelik, "Mevcut pandemi tedbirleri kendilerine hatırlatılarak grubun yürüyüşüne müsaade edilmemiş, araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir ya da bir başka mahale gitmeleri hususunda ve...

Ankara Emniyeti'nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama
22.06.2020 16:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:01

Ankara Emniyeti'nin sosyal medya hesabı üzerinden, baro başkanları ve avukatlardan oluşan bir gruba yönelik, "Mevcut pandemi tedbirleri kendilerine hatırlatılarak grubun yürüyüşüne müsaade edilmemiş, araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir ya da bir başka mahale gitmeleri hususunda ve varsa diğer talepleri konusunda kendilerine yardımcı olunacağı ifade edilmiştir. Buna rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden ve bir süre yolu trafiğe kapayan grup usulüne uygun şekilde kenara alınarak, yol trafiğe açılmıştır" açıklaması yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı twitter üzerinden yapılan paylaşımda, yurdun çeşitli yerlerinden Ankara'ya gelerek Anıtkabir'e giden baro başkanları ve avukatlardan oluşan grup hakkında bilgilendirme yapıldı. Emniyet'in açıklamasında, "Yurdumuzun çeşitli illerinden baro başkanları ve avukatlardan oluşan bir grup, 22 Haziran 2020 günü saat 10.00 sıralarında ilimiz Eskişehir Yolu 15. km'ye gelerek, burada yaptıkları basın açıklamasının ardından kendilerini karşılamak için bekleyen Ankara Barosu üyelerinin bulunduğu yere şehirlerarası yol üzerinden yürüyüş yapmak istemişlerdir. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesi gereği il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek alan ve güzergahların mülki amirliklerce belirlendiği, yürüyüş yapmak istedikleri güzergahın belirlenen yerlerden olmadığı, aynı kanunun 22. maddesine göre şehirlerarası yollarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılamayacağı ile mevcut pandemi tedbirleri kendilerine hatırlatılarak grubun yürüyüşüne müsaade edilmemiş, araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir ya da bir başka mahale gitmeleri hususunda ve varsa diğer talepleri konusunda kendilerine yardımcı olunacağı ifade edilmiştir. Buna rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden ve bir süre yolu trafiğe kapayan grup usulüne uygun şekilde kenara alınarak, yol trafiğe açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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