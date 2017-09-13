Ankara Emniyeti "Narkokul" Timi Kurdu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, okul önlerinde ve çevrelerinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla motosikletli "NarkOkul" timi kurdu. Uygulama ile öğrencilere uyuşturucu satışının adeta beli kırılacak.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kurduğu WhatsApp ihbar hattının ardından bir yeni projeye daha imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde okul önleri ve çevrelerinde öğrencilere uyuşturucu ticaretini önlemek için "NarkOkul" timleri oluşturuldu. İl genelindeki tüm okullarda görev alacak olan motosikletli ekipler, ikişer kişilik 10 timden oluşacak. Ankara Emniyeti, bu yeni proje ile adeta uyuşturucu ticaretinin belini kıracak.



"En son torbacı ortadan kalkana kadar bu mücadele sürecek"



Emniyet yetkilileri, NarkOkul timlerinin okul çevrelerinde görev yapacağını bildirerek, timlerin okul çevresindeki dükkanlara, mağazalara, lokantalara veya okulla ilgisi olmayan kişilere yönelik çalışmalar yürüteceğini belirtti. Yetkililer, en son torbacı kalmayana kadar bu mücadelenin süreceğini vurguladı. "Çocuklarımızın geleceği için" sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden yetkililer, uyuşturucu ile mücadele kapsamında WhatsApp ihbar hattı kurduklarını da anımsattı. Yetkililer, Ankara ili genelindeki uyuşturucu ile alakalı ihbarların 0552 155 06 06 numaralı hatta bildirilebileceğini kaydetti. Yetkililer, son torbacı ortadan kalkana kadar bu mücadelenin devam edeceğini yineleyerek, Ankara'da uyuşturucu ile mücadelede yakalama ve tutuklama oranlarının geçen yıla oranla iki kat arttığını bildirdi. Yetkililer, aylık 100'e yakın uyuşturucu satıcısının sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandığını kaydetti. - ANKARA