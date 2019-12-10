Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte evrakla engelli raporu temin eden ve...
Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte evrakla engelli raporu temin eden ve aralarında 20 hastane personelinin yer aldığı 95 zanlıyı göz altına aldı.
10.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:41
Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte evrakla engelli raporu temin eden ve aralarında 20 hastane personelinin yer aldığı 95 zanlıyı göz altına aldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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