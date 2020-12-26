Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

26.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:16
Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, AA'nın

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" isimli fotoğrafına oy veren Yılmaz, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını tercih etti.

Yılmaz, yaşam kategorisinde de İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" isimli fotoğrafını seçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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