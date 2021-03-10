Ankara Emniyet Müdürlüğünden, şiddete uğrayan kadının görüntülerine ilişkin açıklama Açıklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir kadının şiddete uğradığı sırada çekildiği belirtilen görüntülerin, geçen yıla ait olduğunu ve 3 şüphelinin tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldığını bildirdi.