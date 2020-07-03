Ankara Emniyet Müdürlüğünden polislere saldıran avukatlar hakkında suç duyurusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara Emniyet Müdürlüğünden polislere saldıran avukatlar hakkında suç duyurusu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, adliye önünde polislere pankart-döviz sopalarıyla saldıran avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden polislere saldıran avukatlar hakkında suç duyurusu
03.07.2020 20:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:14

Ankara Emniyet Müdürlüğü, adliye önünde polislere pankart-döviz sopalarıyla saldıran avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "3 Temmuz 2020 günü İlimiz Çankaya ilçesi Anıtpark'ta düzenlenmek istenen ancak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Ankara Valiliğince uygun görülmeyen toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili olarak, Ankara Barosu ve çeşitli illerin barolarına mensup avukatlardan oluşan yaklaşık 600 kişilik bir grup saat 15.00 itibariyle Ankara Adliyesi bahçesinde toplanmıştır. Burada yapılan basın açıklaması sonrası toplu olarak TBMM'ye yürümek isteyen gruba eylemlerinin yasaya aykırı olduğu ifade edilmiş olup bu esnada grup içerisinde bulunan şahıslar tarafından görevi sadece güvenliği ve düzeni sağlamak olan personelimize pankart-döviz sopaları ve akordiyon bariyer atmak suretiyle saldırıda bulunulmuştur. Yasal mevzuatı çok iyi bilmelerine ve personelimizin iyi niyetli tüm çabalarına rağmen; marjinal grupların izinsiz gösteri-etkinliklerinde rastlanacak şekilde görevlilerimize saldırıda bulunan avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor Haber
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Haber
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! Haber
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi Haber
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü Haber
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor Haber
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Türkiye'den 'Yeniköy Kasabı' denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı
Türkiye'den "Yeniköy Kasabı" denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Barbaros dizisinden ayrıldı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Barbaros dizisinden ayrıldı
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Ankara Emniyet Müdürlüğü: Saldırıda bulunan avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız
Ankara Emniyet Müdürlüğü: Saldırıda bulunan avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Buse Varol Kenan Doğulu Ezgi Eyüboğlu
Spor Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Hikmet Karaman Ivan Obradovic Emre Belözoğlu
Daha Fazla Tbmm Temmuz Patlama Sakarya
Şu an buradasınız: Ankara Emniyet Müdürlüğünden polislere saldıran avukatlar hakkında suç duyurusu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 21:39:55. #1.15#
title