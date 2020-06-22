Ankara Emniyet Müdürlüğünden baro başkanlarının yürüyüşüne ilişkin açıklama Açıklaması Ankara Emniyet Müdürlüğü, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere tepki amacıyla yürüyen bazı baro başkanlarının başkentte yürüyüşlerine Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile mevcut pandemi tedbirleri kapsamında izin verilmediğini bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere tepki amacıyla yürüyen bazı baro başkanlarının başkentte yürüyüşlerine Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile mevcut pandemi tedbirleri kapsamında izin verilmediğini bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çeşitli illerden baro başkanları ve avukatlardan oluşan grubun saat 10.00 sıralarında Ankara-Eskişehir yolunun 15'inci kilometresine gelerek yaptığı basın açıklamasının ardından kendilerini karşılamak için bekleyen Ankara Barosu üyelerinin bulunduğu yere şehirlerarası yol üzerinden yürüyüş gerçekleştirmek istediği ifade edildi.

Söz konusu yürüyüş talebine, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6'ncı maddesi gereği il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek alan ve güzergahların mülki amirliklerce belirlendiği, yürüyüş yapmak istedikleri güzergahın belirlenen yerlerden olmadığı, aynı Kanun'un 22'nci maddesine göre şehirlerarası yollarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılamayacağı ve mevcut pandemi tedbirleri hatırlatılarak müsaade edilmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendilerine araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir ya da bir başka mahale gitmeleri hususunda ve varsa diğer talepleri konusunda yardımcı olunacağı ifade edilmiştir. Buna rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden ve bir süre yolu trafiğe kapayan grup usulüne uygun şekilde kenara alınarak yol trafiğe açılmıştır."

Kaynak: AA