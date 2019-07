Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi görünüm, hangi iddia, hangi kisve altında olursa olsun kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın bir daha buralarda hakim olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Müslüman bir kez ısırıldığı delikten ikinci defa ısırılmaz. Şunu samimiyetle söylüyorum; birileri bunu istismar edebilir. Bizim de geçmiş itibarıyla bunlara karşı eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir ama o delikten bir kez daha sokulmamayı 2010 itibarıyla ortaya koyduk ve gereğini de yaptık, yapıyoruz." ifadesini kullandı. Erdoğan, basiret ve feraset sahibi olmanın aynı hataları tekrarlamamayı gerektirdiğini dile getirdi.

Kamu kurumlarını Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) ve diğer terör örgütü sempatizanlarından arındırmak kadar, devletin içinde bir daha böyle yapıların oluşmasının önüne geçmenin önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, "Asıl sorumluluğumuz FETÖ'yü doğuran ve besleyen ekosistemi yok etmek. Bunun yolu ehliyet ve liyakata dayalı sistemi inşa etmekten geçiyor. Maalesef, ülkemiz geçmişte ayrımcılığın hüküm sürdüğü, bazı kurumların kapılarının toplumumuzun ekseriyetine kapatıldığı dönemleri yaşadı. Belli bir hayat tarzına, belli bir ideolojiye, dış görünüşe sahip olmayan vatandaşlarımız sırf bu farklılıklarından dolayı ötelenmiş, dışlanmıştır. Kimi yerlerde adeta kurumsal bir kimlik kazanan bu ayrımcılık FETÖ'ye de istismar edeceği mümbit bir zemin sunmuştur." diye konuştu.

"Kucaklayıcı bir sistemi ülkemize kazandırmanın gayretindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün 1970'lerden beri devlet ile millet arasında oluşan fay hatlarını kullanıp buralardan sızarak topluma sirayet ettiğine dikkati çekti. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu ihanet çetesiyle mücadele ederken, FETÖ'yü besleyen ve büyüten hataların tamamen ortadan kaldırılması şarttır. Bugün atılan adımların kalıcılığı, işte bu alanlarda elde edilecek başarıya bağlıdır. Adalet, liyakat, hukuk ve demokrasi sütunları üzerinde yükselen bir yapıyı çökertebilecek hiçbir sinsi güç yoktur. Biz de bu anlayışla devlet ile millet arasındaki bağları yeniden tahkim ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni sadece belli kesimlerin değil, 82 milyonun her bir ferdinin sahipleneceği bir devlet haline getirmeye çalışıyoruz. Hiçbir vatandaşımızın kendisini dışlanmış, ötekileşmiş hissetmeyeceği, kuşatıcı, kucaklayıcı bir sistemi ülkemize kazandırmanın gayretindeyiz. Milli iradeyi esas alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu bakımdan siyasi tarihimiz boyunca bu yönde atılmış en büyük adımdır. Hizipçilik, ekipçilik, dar kadroculuk gibi bürokratik oligarşiye yol açan tüm hastalıkları inşallah bu milletin gündeminden kalıcı olarak çıkartacağız."

"Sizler, Türk milletinin polislerisiniz"

Polis teşkilatının en altından en tepesine kadar tüm kademlerindeki terfileri aynı hassasiyetle şekillendirdiklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Hangi görünüm, hangi iddia, hangi kisve altında olursa olsun, kendisini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın bir daha buralarda hakim olmasına izin vermeyeceğiz. Sizler, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polislerisiniz. Sizler, gerektiğinde canlarınız pahasına bu ülkenin birliğini, beraberliğini, bağımsızlığını, huzurunu korumakla mükellefsiniz. Sizler ve bizler hep birlikte 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek geleceğe yürüyeceğiz. Görevinizi yaparken arkanızda devletin ve milletin, elbette bunların temsilcisi olan Cumhurbaşkanının olduğunu lütfen unutmayınız. Rabbim sizleri her türlü ihanetten, her türlü şer niyetten korusun."

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi şahadete yürüyenler başta olmak üzere Emniyet Teşkilatı şehitlerini ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

Notlar

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 15 Temmuz 2016'da Ankara'da şehit olanların yakınları ve gaziler katıldı.

Törende, Ahmet Hamdi Akseki Cami İmamı Fatih Derdiyok'un Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, TEM Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan da birer konuşma yaptı.

Tören, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in yaptırdığı duanın ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop, bakanlar ve konukların binanın açılış kurdelesini kesmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA