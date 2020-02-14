Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda,...
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.
14.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:56
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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