Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda,...
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda,...

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

14.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:56
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda,...

Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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