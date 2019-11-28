Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü ve çatışma...
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü ve çatışma...

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iletişim halinde olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu zanlıdan 9'unu gözaltına aldı.

28.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:39
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü ve çatışma...

Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iletişim halinde olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu zanlıdan 9'unu gözaltına aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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